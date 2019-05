Başkan Ekrem Yüce MTTB İl teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli ile birlikte MTTB İl Başkanı Talha İbil ve yönetim üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, gençlerin Ramazan ayını tebrik ederek, hayırlı bayramlar diledi. Başkan Yüce, gençlerin gücüne inandıklarını ifade ederek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti."Destek teşekkürü"Programa iştirak eden ve her zaman gençlerin yanında olan Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan MTTB İl Başkanı Talha İbil, "Allah'a hamdolsun ki bizi anlayan, gençliğinde bizim davamızdan yolu geçen, bizlerle birlikte olmanın ne demek olduğunu anlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bugün bir kere daha bunu anlamış olduk. Destekleriniz dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi."Geleceğin ışığı gençlerin yanındayız"Gençlerle bir arada olmayı önemsediğini ifade eden ve her zaman yanlarında olacağını söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Bir milletin gençliği, geleceğinin garantisidir. Milletlerin gençliği gelecekleri ile belirlenir. Geleceğimize ışık olacak genç arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz; gençlerimizden güç alıyor, geleceğe sizlerle birlikte yürüyüyoruz. İnşallah sizler yarın ülkemizde söz sahibi olacak, daha iyi ve güzele ulaşmamız için çabalayacaksınız. Bilgi ve birikiminizi geliştirin. Her alanda şahsınıza, çevrenize, milletinize ve ülkenize faydalı olacak bilgilere odaklanın. Zamanınızı doğru ve verimli bir şekilde kullanın. En kıymetli olan da zamanı çok iyi bir şekilde kullanmaktır. Bizler sizlerle birlikte yürümeye, geçmişle gelecek arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Rabbim yapacağınız çalışmalarda yardımcınız olsun" diye konuştu. - SAKARYA Sekreter