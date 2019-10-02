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Başkan Elbi, çalışmaları yerinde inceledi

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede yapımı süren çalışma sahalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

02.10.2019 13:39Başkan Elbi, çalışmaları yerinde inceledi
Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede yapımı süren çalışma sahalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Beldenin ihtiyaç ve eksikliklerini yerinde tespit eden Başkan Elbi, çocuk parklarının, çeşmelerin ve çevre temizliğinin önemini vurgulayarak çalışmaları yakından inceledi.

Beldede yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Elbi, "Çalışmalarımız bittiğinde Karabiga'mız daha güzel, daha temiz bir görünüme kavuşacak. Daha güzel bir Karabiga için hep birlikte çalışacağız. Karabiga iş başında" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Ahmet Elbi, Karabiga, Güncel

Kaynak: İHA

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