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Başkan Emre esnafı korona virüsüne karşı uyardı

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, korona virüsü konusunda esnafı ziyaret ederek duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

17.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:43
Başkan Emre esnafı korona virüsüne karşı uyardı
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, korona virüsü konusunda esnafı ziyaret ederek duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ziyaret ettiği esnaflardan hijyen kurallarına uymasını ve mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamalarını istedi.

Başkan Emre, korona virüsüne karşı belediye, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Emre, korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu ve virüsün yayılmasını önlemek için kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Eyyüp Mehmet Emre, Besni, Güncel

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