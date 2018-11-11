Başkan Emür, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür
, Giresun Üniversitesi
Keşap Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Emür, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.
Emür, yaptığı açıklamada, ilçede eğitim öğretim gören öğrencilere büyük önem verdiklerini belirterek, şunları aktardı:
"Belediyemizin kapıları her zaman sizlere açık. Sevdamız olan Keşap'ta bulunduğunuz sürece yanınızdayız. Bize ailelerinin emanetisiniz. Gençlerimize rahat bir eğitim hayatı sunmanın başlıca görevlerimizden olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda gençlerimizin projelerine de açığız."
11 Kasım 2018 Pazar 13:18