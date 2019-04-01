Başkan Emür Teşekkür Etti

AK Parti
'den yeniden Keşap
ilçesinde belediye başkanı seçilen Mehmet Emür
, kendisine destek oldukları için Keşap halkına teşekkür ettiğini bildirdi.
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 44 olan oy oranını 31 Mart seçimlerinde yüzde 55'e çıkarttıklarını belirtti.
Keşap halkın AK Parti'ye bir kez daha destek olarak tarih yazdığını ifade eden Emür, şunları kaydetti:
"Cenab-ı Allah'ın nasibi ve milletimizin takdiri ile yolumuza devam edeceğiz inşallah. Seçim çalışmaları boyunca şahsıma ve partime desteklerini esirgemeyen halkımız başta olmak üzere partililerimize, belediye personelimize, tüm gönüldaşlarımıza, bizlere oy veren vermeyen herkese şükranlarımı sunuyorum."
Mehmet Emür, Keşap, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA