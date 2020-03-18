Başkan Ensari'den '18 Mart' mesajı
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
18.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:26
Van 'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Tüm zorluklara rağmen 18 Mart 1915 günü destan yazıldığını belirten Başkan Ensari, "Çanakkale Zaferi, bir milletin zaferle sonuçlanan kahramanlık mücadelesiydi. Zor şartlarda milli ve manevi değerleri için hayatını feda eden aziz kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz başarı, milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Malazgirt'te, Çaldıran'da olduğu gibi Çanakkale'de de ortaya koyulan destansı ruhu milletimiz halen yaşıyor. Türk ve dünya tarihine damga vuran bu zaferde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, ülkenin her karış toprağında minnetle anılıyor. Çanakkale Savaşı göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar yakınlaşan siperler ve destansı bir savunma sonucu Müslüman ve Türk askerlerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bizler atalarımız gibi kanımızın son damlasına kadar bu emanete sahip çıkarak koruyacağız. Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi. - VAN
Tüm zorluklara rağmen 18 Mart 1915 günü destan yazıldığını belirten Başkan Ensari, "Çanakkale Zaferi, bir milletin zaferle sonuçlanan kahramanlık mücadelesiydi. Zor şartlarda milli ve manevi değerleri için hayatını feda eden aziz kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz başarı, milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Malazgirt'te, Çaldıran'da olduğu gibi Çanakkale'de de ortaya koyulan destansı ruhu milletimiz halen yaşıyor. Türk ve dünya tarihine damga vuran bu zaferde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, ülkenin her karış toprağında minnetle anılıyor. Çanakkale Savaşı göğüs göğüse mücadeleler, havada çarpışan kurşunlar, 8 metreye kadar yakınlaşan siperler ve destansı bir savunma sonucu Müslüman ve Türk askerlerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bizler atalarımız gibi kanımızın son damlasına kadar bu emanete sahip çıkarak koruyacağız. Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çaldıran, Van, Güncel
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