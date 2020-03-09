Başkan Ensari'den kadınlara gül
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.
09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
Van 'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.
Başkan Şefik Ensari, Kadınlar Günü nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara gül dağıtırken, cadde ve sokaklarda karşılaştığı kadınları unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gül dağıttıklarını ifade eden Başkan Ensari, "Ülke olarak kadına değer veren bir medeniyetten geliyoruz. Kadınlar en değerli varlıklarımızdır. Her şeyden önce annedir. Yaşamın gerçek çilesini çeken annelerimiz, eşlerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak adına hem İslami hem insani bir görevi yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Cennet bile annelerimizin ayakları altındadır. Dinimiz kadına hak ettiği değeri vermiştir. Kadınlar erkeğe Allah'ın bir emanetidir. Bu emanete iyi bakmak hem insani hem inancımız gereğidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Başkan Ensari'den gül alan kadınlar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. - VAN
Başkan Şefik Ensari, Kadınlar Günü nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara gül dağıtırken, cadde ve sokaklarda karşılaştığı kadınları unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gül dağıttıklarını ifade eden Başkan Ensari, "Ülke olarak kadına değer veren bir medeniyetten geliyoruz. Kadınlar en değerli varlıklarımızdır. Her şeyden önce annedir. Yaşamın gerçek çilesini çeken annelerimiz, eşlerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak adına hem İslami hem insani bir görevi yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Cennet bile annelerimizin ayakları altındadır. Dinimiz kadına hak ettiği değeri vermiştir. Kadınlar erkeğe Allah'ın bir emanetidir. Bu emanete iyi bakmak hem insani hem inancımız gereğidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Başkan Ensari'den gül alan kadınlar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. - VAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Ensari'den kadınlara gül
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel
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