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Başkan Ensari'den milli sporcu Değer için tebrik mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Arjantin'de yapılan Dünya Gençler Dağ Koşusu Şampiyonasında dünya ikincisi olan Mahsum Değer için tebrik mesajı yayımladı.

19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:33Başkan Ensari'den milli sporcu Değer için tebrik mesajı
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Arjantin'de yapılan Dünya Gençler Dağ Koşusu Şampiyonasında dünya ikincisi olan Mahsum Değer için tebrik mesajı yayımladı.

15 Kasım 2019 tarihinde Arjantin'de yapılan Dünya Gençler Dağ Koşusu Şampiyonasında Çaldıranlı Mahsum Değer, genç erkekler kategorisinde yapılan yarışmalarda dünya ikincisi oldu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ensari bir mesaj yayımlayarak, milli sporcuyu tebrik etti. Ensari, "Azimle girdiği yarışmalarda basamakları tek tek çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek elde ettiği dünya ikinciliği madalyasını alan Çaldıranlı hemşehrimizi en içten duygularımla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcumuz Mahsun Değer, kendi imkan ve olanaklarının yanında antrenman hocasının çabalarıyla bir yerlere gelebilmenin gayreti içinde oldu. Çaldıran Belediyesi olarak bizler de her zaman sporcumuzun yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Milli sporcumuz; ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Bundan sonra da başarılarını arttırarak spor hayatına devam etmesini temenni eder, tebriklerimizi bildiriyorum" dedi. - VAN

Güncel

Kaynak: İHA

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