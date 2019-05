Başkan Ensari'den Rektör Şevli'ye ziyaret

Kaynak: İHA

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberindekilerle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve belediye meclis başkanı ile Rektör Şevli'ye yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, Çaldıran'da açılan meslek yüksekokulu hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde Kaymakamımız Tekin Dundar'ın başkan vekilliği döneminde başlatılan çabalar sonucu ilçemize meslek yüksekokulu kazandırılmıştı. Meslek yüksekokulunun bir an önce yapılması için çalışmalarımız devam ederken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli Hocamızı ziyaret ederek, konu hakkında bilgiler edindik. İlçemize YÖK tarafından Çaldıran Meslek Yüksekokuluna Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlı Elektronik Teknolojisi Programı ve Çocuk Gelişimi Bölümünün açılmasına YÖK izni alınmıştır. Ancak son düzenlenen yasalar gereği açılan meslek yüksekokullarının norm kadro sayısı olan her bölüm için üç öğretim görevlisinin atanması, ondan sonra öğrenci alımları yapılmakta olduğu tarafımıza iletilmiş oldu. Şu an elektronik teknolojisi programı için bir öğretim görevlisi arkadaşımız var. İki tane kadro ilanı için rektörlüğe müracaat ettik. Yeterli öğretim elemanı sağlandığı anda öğrenci alımı için müracaatımızı yapılacaktır. Bunun için ilçemizdeki meslek yüksekokulumuzun bir an önce açılması için elimizden gelebilecek her türlü çabayı harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz" dedi. - VAN Van