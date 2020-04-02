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Başkan Ensari'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Başkan Ensari'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Van 'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş tarafından karşılanan Belediye Başkanı Ensari, korona virüs salgınından dolayı özveriyle çalışan sağlıkçılarla bir araya geldi. Sağlıkçıların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ensari hastane ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hastaneye bin 500 adet maske, eldiven ve dezenfektan bağışında bulunan Başkan Ensari, korona virüs salgınından dolayı gece gündüz demeden büyük emek ve özveri ile çalışan sağlıkçılara ülke olarak çok şey borçlu olduklarını söyledi. Başkan Ensari, "Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan korona virüs salgınından dolayı emek veren sağlıkçılarımızı ziyaret ettik. Sorun ve taleplerini dinledik. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ziyaret sırasında hastane çalışanlarımıza eli boş gelmek istemediğimiz için yaptıkları çalışmalar sırasında bin 500 adet maske, eldiven ve dezenfektan hediye ettik. Allah eksikliklerini vermesin. Belediye ve halk olarak her zaman sağlıkçılarımızın yanındayız" dedi. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel
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