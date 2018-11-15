Başkan Epcim'den Rektör Pakiş'e Ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 11:36



15 Kasım 2018 Perşembe 11:36

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyaret etti.Rektör Pakiş ile bir süre sohbet eden Başkan Vekili Epcim, daha sonra rektörlük hizmet binası alanında yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ömer Pakiş, Epcim'in kentte yaptığı hizmet ve yeniliklerin takdire şayan olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti. - HAKKARİ