Başkan Er'den 'Nobel Ödülü' açıklaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı.



Federasyon binasında yazılı bir açıklama yapan Başkan Er, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna'da on binlerce insanın ölümüne neden olan soykırımı inkar eden, arkasında duran, savunan ve Müslümanlara karşı algı oluşturmaya çalışan Peter Handke'ye verilmesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledi. Er, "İnsanlıktan nasibini almamış bir isme Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin dayanağı nedir? Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye veren heyet hiç mi düşünemiyor? İlgili yazarın savunduğu ilkeleri neden görmezden geliyorlar? Bu anlamda Nobel, ırkçılığı ve terörizmi destekleyen yaklaşımı ile güvenirliliğini ve saygınlığını yetirmiştir. Bosna'da Binlerce Müslüman kardeşimizin ölümüne sebep olanları övmeye kalkan bir anlayışı ödüllendirmek demek, o şehit edilen on binlerce Müslüman kardeşimizin ölümüne ortak olmak demektir. Bu anlamda Nobel, Bosna'da şehit edilen on binlerce insanımızın kanına giren Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp kasap Miloşeviç'i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanlığı olarak nefretle şiddetle kınıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA