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Başkan Er'den Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, beraberindeki Hakkari Güvenlik Korucuları Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Emrullah Kaya ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

01.10.2019 09:31Başkan Er'den Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, beraberindeki Hakkari Güvenlik Korucuları Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Emrullah Kaya ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Abdurrahman Er ve Hakkari Güvenlik Korucuları Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yoldaş, Hamit Bayram ve Musa Erik, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Hakkari'de 2006 yılında vali yardımcısı görevinde iken ilde birçok büyük projelere öncülük eden Vali Pehlivan, Hakkari halkına özel bir önem verdiğini belirtip, ziyarette bulunan heyete de özel bir ilgi ve alaka gösterdi.

Başkan Abdurrahman Er, Şırnak Valisi Pehlivan'ın kendilerine özel bir ilgi ve alaka gösterdiğini belirterek, "Valimiz Pehlivan gittiği her yerde Hakkari halkının misafirperverliğini ve devletine olan bağlılıklarını övgüyle bahsetmektedir. Kendilerine yapmış olduğumuz ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Hakkari halkına özel selamlarını iletmemizi söylemiştir. Şırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın heyetimize göstermiş oldukları ilgi ve alakaları için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Abdurrahman Er, Hamza Pehlivan, Hakkari, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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