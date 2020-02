Başkan Erbaş: "Her birimiz on genci sarıp sarmalasak"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her birimiz on genci sarıp sarmalasak. Bir derdi mi var, derdiyle dertlensek. Allah inancını, Peygamber inancını nedir öğretsek. Yapamaz mıyız, yapmaya kalktık da hangimiz taşlandık" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş 'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde din görevlileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrin manevi mimarları burada. Sadece Kur'an kursunun, caminin değil, her sokağın ışığı, aydınlatıcısı kardeşlerimiz burada. Peygamber Efendimizin mücadelesini devam ettiren, onun varisleri burada. Dolayısıyla şu salondaki hocalarımızın, kardeşlerimizin yanında, onlarla beraber olmak kadar önemli ve mutluluk verici başka bir ortam düşünemiyorum" dedi.Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin vahiy geldiği andan itibaren 23 yıl boyunca insanları cehaletten kurtarmanın mücadelesini verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:"Öyle büyük bir cehaletti ki o, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadardı. Bir kişiye kız çocuğu doğdu haberi verildiğinde utançtan yüzü simsiyah kesilirdi. O anlayışı ortadan kaldırmak kolay bir şey değildi. Onlarca yıl devam eden kabile savaşlarını, ırkçılığı ortadan kaldırması kolay değildi. Onun için taşlandı, eziyete uğradı. Çünkü kalpler kas katıydı. Kas katı olmuş kalplere hitap ediyordu. Faiz ayağımın altındadır, ırkçılık yapan bizden değildir, kadınların üzerinizde hakkı vardır, sizin de onların üzerinde hakkınız vardır, dedi. Bunları o gün söylemek kolay mıydı, kolay değildi. ve hepsini gerçekleştirdi."Hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimizin yaptığı işi kim yapacak, ardından gelenler. Sahabe vazifesini yaptı. Onun için, 'her biri yıldızlar gibidir' övgüsüne mazhar oldular. O yıldızlar Allah rasülü Efendimizin kendilerine bıraktığı emaneti, yüzlerinin akıyla yerine getirmek, ulaştırmak için çöl demediler, sıcak, soğuk demediler binlerce kilometre uzaklara gittiler. O emanet, cehaleti ortadan kaldırma, iyiliği emret, kötülükten men etm.ek hayra davet etmek emaneti. Kurtuluşa ulaşabilme gayreti" diye konuştuBaşkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının gençliğe yönelik çalışmalarının önemine değinerek "Her birimiz on genci sarıp sarmalasak. Bir derdi mi var, derdiyle dertlensek. Allah inancını, Peygamber inancını nedir öğretsek. Yapamaz mıyız, yapmaya kalktık da hangimiz taşlandık" ifadelerini kullandı.Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç ve bölgede görev yapan din görevlileri katıldı.Başkan Erbaş, programın ardından Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğüne bağlı, Salime Derviş Pur Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ile Hacı Sema Belpınar Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun resmi açılışını yaptı.Başkan Erbaş, açılışın ardından kursları gezerek öğrencilerle sohbet etti. - ANKARA