Başkan Ercan Engel Tanımayanlarla Buluştu

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" münasebetiyle Sincan
Kültür Evi'nde farkındalık programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
, "Ne zaman isterseniz yanınızda olmaya varım." diye konuştu.
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü
"nde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede yaşayan engel tanımayan vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Kültür Evi'nde düzenlenen programa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İşitme Engelliler İslam Federasyonu, Tüm Özürlüler ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ortopedik Özürlüler Derneği ile engel tanımayan vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Program, Sincan Belediyesi işaret dili kursiyerlerinin işaret dili ile İstiklal Marşını okumalarıyla başladı. Ardından Müftülük Kuran
Kursunun işitme engelli kursiyerleri işaret dili ile yemek duası yaptı. Özel eğitim grubu Umudun Kanatları ekibinin drama ve sema gösterisi de izleyenleri büyüledi.
Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuşmasında duyarlılık vurgusu yaptı. "Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde değil, her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu bilmenizi istiyorum." diye konuştu.
"Engelsiz sanat"
Sincan Belediyesi Özel eğitim grubu Umudun Kanatları ekibinin resim, deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda el emeği ürünleri de Kültür Çadırı'nda görücüye çıktı. Umudun Kanatları ekibini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Ercan, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. - ANKARA
04 Aralık 2018 Salı 11:41