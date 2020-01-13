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Başkan Ercengiz'den, Tel Abyad gazisine ziyaret

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say ve Sosyal İşler Başkanı Ferit Çelikbaş, GATA'da tedavisi tamamlanan Burdurlu Tel Abyad gazisi Burak Uygun'u evinde ziyaret etti.

13.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:42Başkan Ercengiz'den, Tel Abyad gazisine ziyaret
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say ve Sosyal İşler Başkanı Ferit Çelikbaş, GATA'da tedavisi tamamlanan Burdurlu Tel Abyad gazisi Burak Uygun'u evinde ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde yaralanan gazi Burak Uygun'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Ercengiz, Uygun'a ve ailesine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. GATA'da uzun süre yoğun bakımda kalan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Uygun'a moral veren Ercengiz, "Hayır da şer de Allah'tan geliyor. Allah beterinden saklasın. Tel Abyad'da yaralanan ve tedavisi GATA'da tamamlanan gazimiz Burak Uygun'u evinde ziyaret ettik. Kendisini iyi gördük bir an evvel tamamen sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi. - BURDUR

Telabyad, Ali Say, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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