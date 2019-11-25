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Başkan Ercengiz: "Öğretmenlerimizi her zaman önemsemeliyiz"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Öğretmenler Günü vesilesiyle Burdurlu öğretmenlerle bir araya geldi.

25.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:37Başkan Ercengiz:
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Öğretmenler Günü vesilesiyle Burdurlu öğretmenlerle bir araya geldi.

Burdur Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akşam yemeği düzenlendi. Yemekte öğretmenlere her zaman destek verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "24 Kasım 1928 Millet mekteplerin açıldığı, ulu önder Atatürk'ün başöğretmen sıfatıyla alfabeyi bizlere öğretmenin başlangıcıdır. Cehalete karşı açılan savaşın ve bu savaşta her bir Anadolu köşesine öğretmen yetiştirilerek gönderilmesinin günüdür. 24 Kasım sadece öğretmenlerimizin günü değil, öğretmenlerimizin bizlere ahlaklı olmayı öğrettiği, sadece eğitim ve öğretimin değil hayatı öğrettiği gündür. Öğretmenlerimize her zaman minnettarız, onları her zaman anmalıyız. Bizler öğretmenlerimizi önemsemek durumundayız. Bugün Milli Eğitimde yüz binlerce öğretmenin görev beklediğini çok iyi biliyoruz. Bizler siyasetçi veya yerel yönetici olabiliriz fakat bizlerin eğitim hakkına sahip olmak isteyen her yurttaşa eğitim hakkının ulaşabilmesi için mücadele etmemiz gerekir" dedi.

Gecede Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz öğretmenler ile birlikte Burdur Halk oyunlarını oynadı. - BURDUR

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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