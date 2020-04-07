Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Erdem: "Biz biriz ve beraberiz"

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, meclis üyelerine teşekkür mesajı yayınlayarak, "Ceyhan'ın geleceği için güç birliğimiz devam edecek" dedi.

07.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:21
Başkan Erdem:

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, meclis üyelerine teşekkür mesajı yayınlayarak, "Ceyhan'ın geleceği için güç birliğimiz devam edecek" dedi.


Başkan Erdem mesajında birlik, beraberlik ve hoşgörüye yer verdi. Erdem, "Beni bu göreve layık gören ve adaylığım konusunda bana destek veren Millet İttifakı'nın tüm meclis üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nın değerli üyeleri sadece adaylık sürecinde değil seçim sürecinde de dimdik arkamda durmuşlardır. Bu da gösteriyor ki dün olduğu gibi bugün de Millet İttifakı onurlu bir duruş sergilemiş ve baskılara boyun eğmemiştir. Bundan dolayı tüm Millet İttifakı meclis üyelerine tekrar teşekkür ederim. Tüm hemşerilerimin bilmesini isterim ki bizler biriz ve beraberiz. Ceyhan'ın geleceği için güç birliğimiz devam edecek" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Erdem: 'Biz biriz ve beraberiz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:51: Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" - Haber 12:51: Borçka'da, karantinanın 5'inci günü - Haber 12:51: Başkan Geylani'den Berat Kandili mesajı - Haber 12:51: Başkan Soydan'ın Berat Kandili mesajı - Haber 12:51: Antalya Valisinden sokak hayvanları için yardım kampanyası - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler