Başkan Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga'da görev yapan basın mensuplarıyla Şehir Parkında düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 2 buçuk aylık görev süresi zarfında yerine getirdikleri vaatleri, yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları anlatarak, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorduğu tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. Biga Alışveriş ve Kültür Festivalinin kısa bir zaman içinde ilkinin düzenlendiğini belirten Başkan Erdoğan, esnaf ve vatandaştan gelen memnuniyeti aktardı.



"Vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz"



2,5 aylık zaman diliminde seçim vaatlerinin dört tanesini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "İlk ve bugüne kadarki Meclis toplantımızı halkımızın da rahatlıkla izlemesi için canlı yayınladık. Bundan sonraki Meclis toplantılarımızı da şeffaflık ilkemiz gereği canlı yayınlamaya devam edeceğiz. İlçemizde suya yüzde 20, iş yerlerinde ise yüzde 30 indirim yaptık ve vatandaşımızın memnuniyetini hissettik. Pazaryeri işgaliye ve devir ücretlerini de düşürerek esnafımızın ekonomik olarak nefes almasını sağladık. Halkımızın panayır özlemini gidermek için bu geleneğimizi Biga Alışveriş ve Kültür Festivali adı altında yaptık. İlk ve çok yeni olmasına rağmen büyük eksiğimiz olmadan başarıyla gerçekleştirdik. Temizlik imandan gelir diyerek göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir ay süren yer üstü çöp konteynerleri yıkanıp, dezenfekte edildi. Temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için belediye araçlarımız revizyona girdi. Dört vaadimizi yerine getirirken, iki projemizin de ilk adımlarını attık. Et ve Süt Ürünleri Entegre Tesisi ile Akıllı Kent Otomasyon Sistemleri için ilk görüşmeleri ilgili Bakanlarımızla gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Bir ay içinde Biga'mız toz ve topraktan kurtulacak"



"Göreve başladıkları andan itibaren çok yoğun bir tebrik ziyareti aldıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'ın katılımıyla Fatih İlkokulunun temelini attık. Genel-yerel uyumuyla çalışmalarımız ilçemize geleceğe taşıyacak. Esnafımızın açılışlarına katıldık. 23 Nisan etkinlikleri, Biga Çocuk Olimpiyatları ve Çocuk Şenliği'nin 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Yıllar sonra ilk kez temsilen yürünen 27. Alay Saygı Yürüyüşü'nü yaptık ve Biga'mızın tarihi için içinde basılı eserlerinde olduğu çalışmalara başladık. İlçemizdeki meslek gruplarıyla yapacağımız istişare toplantılarını başlattık. Ziyaretimize gelen Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürümüzle birlikte ilçemizin mobese, durak, sinyalizasyon sistemi ve kavşak sorunlarını yerinde inceledik. Ramazan etkinliklerimizi gerçekleştirerek vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluştuk, istek ve taleplerini dinledik. Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçemizi temizlendi, yıkandı ve çiçeklerle donatıldı. Altyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 kilometre kazı yapıldı. Vatandaşlarımıza toz ve bozuk yollar zor zamanlar yaşatsa da yolların onarımı aynı müteahhit tarafından hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına da başladı. Açılan yerlerin kapanmasından ziyaret Çan Caddes'nin tamamına yönelik çalışma başladı. Bir ay içinde Biga'mız toz ve topraktan kurtulacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılına iki tane kreş açacağız. Bir tanesi Hastane diğeri ise Ada Bilgi Evinde olacak. Adaspor ile Arapdede Köprüsü arasındaki çay yatağının kenarına ise halı saha, millet bahçesi, yürüyüş yolları ve çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği parklar yapacağız. Hastane girişindeki çam ağaçlarının bulunduğu yeri de vatandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



"Halkımızı Aksaz Sosyal Tesislerimize bekliyorum"



Yeniceköy yolunda yaşanan ölümlü kazaların önüne geçmek için EDS uzmanlarıyla görüşmeler yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Aksaz Sosyal Tesislerimiz ile ilgili bakım onarım çalışmalarımızı yaparak deniz ve sahili temizlettirdik. Şezlong, kamelya, bank, park ve mangallarıyla vatandaşlarımızın güneş ve kumsalın tadını çıkarmaları için gerekli düzenlemeleri yaptık. Cumartesi-Pazar günleri ücretsiz servislerimiz var. Herkesi bekliyoruz" dedi.



"Belediyenin yaptığı düğün salonları yeniden belediyeye dönüyor"



Eski adıyla Sudem olarak bilinen Çınarlık Düğün Salonu ile ilgili şikayetler aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden de geldiler ve gerekli ölçümleri yaptılar. Burası zaten usule uygun olarak yapılmadı. Gayri Resmi olarak yapılan yerin kaydı ve tapusu yok. Üç tarafı açık olan yerde düğünler olduğu için ses rahatsızlığı yaşanıyor. 2019 yazı için rezervasyonları daha önceden yapıldığı için şimdilik yapabileceğimiz bir şey yok. Müziğin sesinin biraz kısılması için arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Yalıtım için Ağaköy'de yapılan hasırlar ile etrafını kültür mozaiği ile çevirmek istedik ama hasır bulamadık. Yalıtım için görüştük ama çok ciddi bir maliyet çıktı. Çünkü orası belediyemizin kar gütmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunduğu bir yer. Çınarlık Düğün Salonunu düğün salonu olarak değil de vatandaşlarımızın daha güzel bir hizmet alacağı bir yere döndürebiliriz. Bunun çalışmalarını hep birlikte yapacağız. Ada Düğün Salonu ise önceki yönetim tarafından kiraya verilmişti. İhaleyi alan müstecir ile görüşmelerimizi yaptık ve o da bize zarar ettiğini söyledi. Onun rızasıyla sözleşmeyi feshederek yeniden Belediyemiz bünyesine katarak vatandaşlarımızın hizmetine aldık. Belediyemizi yaptığı düğün salonlarını yeniden belediyemize döndürüyoruz" şeklinde konuştu.



"Biga'mızın çöpleri artık geri dönüşüme gidecek"



Yenice'de Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliğinin (BİÇAY) toplantısını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Biga'mız ve köylerimizdeki çöpleri önümüzdeki haftadan itibaren Katrancı'da olan BİÇAY Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sistemi alanına dökülecek. Biga'mızda günlük 70 ton çöp çıkıyor. Gerekli şartların oluşmasıyla 6 ay-1 yıl içinde ise çöplerimiz kazanıma dönüşecek" ifadelerini kullandı.



Biga İndirimli Alışveriş Günleri devam edecek mi?



Biga İndirimli Alışveriş Günleri ile ilgili görüşlerini de paylaşan Erdoğan, "Esnafımız, Ticaret Odamız ve halkımızla görüşeceğiz. Halkımız rahatsızlıklarını bizlere iletti. Küçük bir format değişikliği ile devam edebilir. Biz vatandaşımızın ve esnafımızın istediği şeyleri devam ettiririz" dedi.



"Biga'nın önü açık, Biga'ya yatırım yapmak için geliyorlar"



"Ülkemize yapılan ekonomik saldırılarla, döviz ve faiz yükselmesiyle üzerimizde ekonomik sıkıntılar var" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Abdülhamid'in torunu olan Osmanlı hanedan üyesi Biga'ya gelmek ve ilçemizde yatırım yapmak istiyor. İran'daki turistlerin Türkiye'ye gelmesini sağlayan ve organize eden iş adamı bizim bölgemizde yatırım yapmak istiyor. Turistlerin Biga'ya gelmesi için de çalışmalarımız var. Dünyaca bilinen Büyük İskender ve İranlılar arasında yaşanan Gronikos Savaşı'nı öne çıkararak, turistlerin ilgisine sunmak istiyoruz. Tarım, hayvancılık, doğa, deniz her şeyimiz var ve biz bunu aktif hale getirmeliyiz. Biga'nın önü açık. Kimse karamsar olmasın. Biga gelişecek, büyüyecek ve beş yıllık planlarımızı yapıyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörümüz ile görüşmelerimiz oldu. İnşallah Biga Üniversitesi olma yolunda da ilerliyoruz."



15 Temmuz'da konser olacak yalanı



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Biga'da konser düzenleneceği yönündeki dedikoduya Başkan Erdoğan, şu sözlerle yanıt verdi:



"15 Temmuz'un maneviyatına uygun bir etkinlik olacak. Birileri tarafından konser düzenleneceği yönünde ortaya atılan dedikodular yalandır. Kaymakamlık, Karabiga ve Gümüşçay belediyelerimizin de içinde olduğu bir etkinlik düzenleyeceğiz ve Hükümet Meydanında olacak."



Biga Belediyesi şantiyesi taşınıyor



Başkan Erdoğan, Biga Belediyesi şantiyesi ile ilgili olarak bilgilendirme de yaparak, "Fen İşleri Şantiyemizin yeri satılmış. Alan müteahhit ise kullanmak için bir an önce boşaltılmasını istiyor. Şantiye taşımak kolay iş değil. Arıtmanın bulunduğu yere taşıyacağız. Böylece kalıcı bir şantiye oluşacak" dedi. - ÇANAKKALE

