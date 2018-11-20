Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a Bağımsızlık Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'nin Lübnan
'ın egemenlik, bağımsızlık, güven ve istikrarına büyük önem verdiğini belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Lübnan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mişel Avn
'a mesaj gönderdi.
Türkiye'nin Lübnan'ın egemenlik, bağımsızlık, güven ve istikrarına büyük önem verdiğinin altını çizen Erdoğan, bahsi geçen konularda Lübnan halkı ve devletini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Öte yandan Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Suudi Arabistan
Kralı Selman bin Abdülaziz
Al Suud, Fas
Kralı 6. Muhammed, Mısır
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi
, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
, Tunus
Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Cezayir
Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika
da Lübnan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Avn
'a tebrik mesajı gönderdi.
Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazandı.
Türkiye,Lübnan