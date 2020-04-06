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Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 7 gün 24 saat görevde olan kamu çalışanlarına çorba ikramında bulundu.

06.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:59
Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 7 gün 24 saat görevde olan kamu çalışanlarına çorba ikramında bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye ekipleriyle birlikte başta sağlık çalışanları olmak üzere asker, polis ve itfaiye ekiplerine gece saatlerinde çorba dağıttı. Kamu çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Erdoğan, özellikle korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında teyakkuz halinde 7 gün 24 saat çalışan personele kolaylıklar diledi.

Başkan Erdoğan yaptığı kısa açıklamada, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden milletimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışan Jandarma, Emniyet, Hastane ve İtfaiye ekiplerimizi ziyaret ederek çorba ikramında bulunduk. Sizlerin gayreti, Rabbimin izniyle bu zorlu günler de geçecek" diye konuştu.

Kamu çalışanları da Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a çorba ikramı için teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Biga, Güncel
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