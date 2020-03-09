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Başkan Erdoğan'dan şehit annelerine ziyaret

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

09.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:38
Başkan Erdoğan'dan şehit annelerine ziyaret
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Şehit annelerine çiçek ve Türk Bayrağı plaketi hediye eden Başkan Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sohbet etti.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit anneleri ve aileleri bizim kıymetlimiz. Bu vatan uğruna seve seve canını feda eden evlatlar yetiştiren koca yürekli şehit annelerimizin her zaman yanında olduğumuz gibi bu özel günde de ziyaret ettik. Sohbet ettik, dertleştik. Tabi özel günler şehit anneleri ve eşleri olunca konu daha da hassaslaşıyor. Kınalı kuzularını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimizin gururunu gözlerinde ve vakur duruşlarında hissettik. Allah şehitlerimizden ve annelerinden razı olsun. Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kanlarıyla bu toprakları bize vatan kalan aziz şehitlerimizi minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Şehit Uzman Onbaşı Ulaş Açıkgöz'ün Kalafat Köyü'ndeki kabrini de ziyaret eden Başkan Erdoğan, dua ederek kabre karanfil bıraktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Bülent Erdoğan, Biga, Güncel
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