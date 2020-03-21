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Başkan Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Paketin, hiç istenmeyen bir salgının soğuk yüzüyle karşı karşıya kalarak kara kara düşüncelere dalan, bu dönemde ne yapacağını ve bu zor günleri nasıl atlatacağını...

21.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:24
Başkan Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Paketin, hiç istenmeyen bir salgının soğuk yüzüyle karşı karşıya kalarak kara kara düşüncelere dalan, bu dönemde ne yapacağını ve bu zor günleri nasıl atlatacağını hesaplayan girişimcilerimize ilaç gibi gelmesini diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, tüm dünyayı saran korona virüs tehdidine karşı sadece sağlık alanında değil ekonomi ve iş dünyasında da bazı tedbirlerin devreye sokulmasının elzem bir hal aldığını, Türkiye Cumhuriyet devleti hükümetinin de hızla harekete geçtiğini kaydetti. Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin iş dünyasının bu zor süreci en az kayıp ve zararla aşmasında çare olmasını dileyen Başkan Erdoğan, paketin içeriği ve piyasalara olası etkilerine dair şunları söyledi:

"Her şeyden önce bu beklenmedik küresel kriz sürecinde devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin ele el vermesi ve birlikte yol almasına ihtiyaç var. Korona virüs salgınıyla ticarette oluşan sıkıntıları aşmak için açıklanan paket, ticari aktivitenin sürekliliği açısından önemliydi. İş dünyası olarak, pakette yer alan kısa çalışma ödeneği gibi işçiler ile işletmelerimizin lehine yapılacak düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe sokulmasını bekliyoruz" dedi.

"18 bin üyemiz bu açıklamayı bekliyordu"

DTO olarak 18 bin üye ile açıklanacak kararları beklediklerini ve açıklandığında da herkesi kapsayan kararların olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Kararların emeklisinden, çalışanına, yaşlısından, gencine kadar herkesi kapsadığını görmek çok güzel. Bine yakını inşaat sektöründe, 750'si tekstil sektöründe, 700'er tanesi de inşaat malzemeleri ile hazır beton üretim ve satışı sektörü, gıda sektörü ve makine teçhizat sektöründe yer alan DTO'nun 32 meslek komitesindeki 18 bin üyemiz bu açıklamayı bekliyordu. Sosyal yapının korunmasının yanında istihdama ilişkin adımların da olması, özellikle bizim gibi ihracata dayalı şehirlerde reel sektöre umut oldu. Sınır kapılarının kapanmasıyla, üretimden ulaşıma kadar ihracatla ilgili çok sayıda sektör, zor durumda kaldı. Bundan sonra da paketin benzeri yeni adımların gelecek olması, umudumuzu bir kat daha artırdı. Merkez Bankamız, finansı ihtiyacını kolaylaştırma ve hızlı karşılama adına bir dizi karar aldı. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) limitlerinin de açılmasıyla piyasada önemli bir likidite rahatlaması oluşması öngörülüyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Ekonomi

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