Başkan Erdoğan: Güneş Enerjisi Projesi, Pazarlar'ın Ufkunu Açacaktır

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Güneş Enerjisi sistemleri projesini (GES)hayata geçiriyor.Pazarlar tarihinin en büyük ve geri dönüşümlü projelerinden biri olan GES projesinde geri sayım başladı. Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında Pazarlar Belediyesi tarafından yap, işlet devret modeli ile kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) montaj çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.Derinceöz Mevkii'nde mülkiyeti Pazarlar Belediyesi'ne ait olan parsel üzerine yapılacak olan tesis 1 MW'lık (1000 kilovat) bir güce sahip olacağını belirten Belediye Başkan Cavit Erdoğan, "İlçemiz Derinceöz mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2305 parselde yapılacak olan Güneş Enerjisinden enerji üretme tesisimizin geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı. Yapılan Güneş Enerjisi santrali sayesinde yıllardır elektrik ile su parası arasına sıkışan belediyemiz bu sayede elde edeceği gelir ile ilçe halkımız refahı ve hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Ayrıca bu yapılan tesis üreteceği elektrik ile hem kendi maliyetini karşılayacak hem de belediyemizin kasasından elektrik için ayrılan bütçe halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. GES projesiyle önemli ve büyük bir hizmeti daha Pazarlar'a kazandırmış oluyoruz. 15 yıl süreyle yap, işlet, devret modeli ile Yoldaş Pano firması tarafından işletilecektir. Belediyemizin tüm elektrik masrafları bu firma tarafından karşılanacaktır. Belediyemizin yaklaşık yıllık 500 bin lira elektrik giderimiz bulunmaktadır. Yapılan tesisle birlikte yıllık yaklaşık 500 bin lira giderden kurtulacağız. Aynı zamanda belediyemizi büyük yükten kurtulacak olup aynı zamanda hiç masraf etmeden ihale bitiminde üretim yapan bir tesise sahip olacağız. Güneş Enerjisi Santrali Tesisimiz ile birlikte de Pazarlar Belediyesi gelir anlamında ciddi bir kazanım elde edecek. GES projesi ilçemizin ufkunu açacaktır. Güneş Enerjisi Santrali (GES)'in ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 yıl sonra belediyemiz aylık 150 bin lira gelire sahip olacaktır. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA