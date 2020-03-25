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Başkan Erdoğan: 'İş'e Devam Desteği' başvuruları 26 Mart'ta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yeni adımların müjdecisi olacağını açıklayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Devlet desteğinin yanında iş verenimizden çalışanımıza her kesim duyarlı davranmalı ve...

25.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:51
Başkan Erdoğan: 'İş'e Devam Desteği' başvuruları 26 Mart'ta başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yeni adımların müjdecisi olacağını açıklayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Devlet desteğinin yanında iş verenimizden çalışanımıza her kesim duyarlı davranmalı ve hem tedbir almalı hem de iş ve istihdamı sürdürmenin yollarını aramalı" dedi.

Dünya üzerinde yaklaşık 392 bin insanda görülen ve 17 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs sonrası bir çok yerli ve yabancı firma kısa süreli kapatma kararı aldı. Bakanlıklar korona virüs tehdidinin ekonomik etkisini azaltmak ve en az zararla atlatmak için tedbir kararlarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden tüm sektör ve firmaları kapsayan istihdamı korunması amacıyla İş'e Devam Desteği'ni açıkladı. Toplumsal güç birliğinin tüm sorunların üstesinden gelebileceğine dikkat çekerek 26 Mart itibariyle başvuruların kabul edileceğini söyleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlayacak bu destek için, istihdamın korunması şartı getirildi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımız da harekete geçti. Tüm sektörlerimiz ve firmalarımızın tamamı için yıllık cirolarına göre İş'e Devam Desteği başlatılıyor. Başvurular, 26 Mart'tan itibaren kabul edilecek. Ülkemiz, tüm kadrolarıyla, bu zor günleri aşma çabası içindedir. Bu dönemi en az zararla atlatmaya çalışmalıyız. Onun için, devlet desteğinin yanında işverenimizden çalışanımıza her kesim duyarlı davranmalı ve hem tedbir almalı hem de iş ve istihdamı sürdürmenin yollarını aramalı. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak hem imkanlarımızı bu yönde seferber ediyoruz hem de ilgili yerlere talep ve önerilerimizi ileterek çare üretmeye çalışıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de bu yönde bir hazırlığı var. Herkes, gecesini gündüzüne katmış bir şekilde canla başla mücadele ediyor. Bu konuda çaba harcayan her kim varsa Denizli iş dünyası adına teşekkür ediyorum." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ugur Erdogan, Denizli, Ekonomi

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