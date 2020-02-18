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Başkan Erdoğan, sorunları yerinde inceledi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şirintepe Mahallesi'ni ziyaret edip sorunları yerinde dinledi.

18.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:49Başkan Erdoğan, sorunları yerinde inceledi
Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mahallesi'ni ziyaret edip sorunları yerinde dinledi.

Talepleri dinleyerek sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretlerini aralıksız olarak sürdüren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Kırlar Mevkisi'nde incelemelerde bulundu.Nilüfer Hatun Camii ve bölgesinde sorunları dinleyen Başkan Erdoğan'a, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı ve birim müdürleri eşlik etti. Cami yönetimini dinleyen Başkan Erdoğan, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunup çalışmaların talimatını verdi.

Başkan Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgileri de dinleyerek, talep ve sorunları not aldı. Başkan Erdoğan, sorunların belediye ekipleri tarafından kısa sürede çözüleceğini söyledi. - ÇANAKKALE

Bülent Erdoğan, Şirintepe, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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