Haberler » Güncel » Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı - Haber

Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye bünyesindeki Erken Doğmuşlar Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti.

26.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:18Başkan Ergin Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle kahvaltı yaptı
'in ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye bünyesindeki Erken Doğmuşlar Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti. Başkan Ergin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette bakımevi sakinleri ve personel ile birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi.

Bakımevi sakinleri ile uzun uzun sohbetler eden Belediye Başkanı Mesut Ergin muhabirimize yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizle bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Burada onların rahat etmelerini sağlamak en önemli görevimizdir. Bizlere güler yüzleri ve hayır duaları güç veriyor. Bu yüzden de elimizden geldiğince bu ziyaretleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu ziyaretlerde daha da sıklaşacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:30:30