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Başkan Ergü, Nisan ayı maaşını Tufanbeyli Kaymakamlığına bağışladı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, Korona virüs ile mücadele kapsamında devletin çalışmalarına katkı sunmak için nisan ayı maaşını Tufanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

16.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:25
Başkan Ergü, Nisan ayı maaşını Tufanbeyli Kaymakamlığına bağışladı
Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, Korona virüs ile mücadele kapsamında devletin çalışmalarına katkı sunmak için nisan ayı maaşını Tufanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret eden Başkan Remzi Ergü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırdığı maaş dekontunu kaymakama teslim etti. Öte yandan Başkan Remzi Ergü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 15 Bin TL bağışta bulundu.

Başkan Remzi Ergü devlet millet her zaman el ele olduğunu belirterek, "Kaymakamımız koordinesinde kurulan vefa sosyal destek grubumuz, birlik ve dayanışma içinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığını ve bu vesileyle nisan ayı maaşımı vefa sosyal destek faaliyetlerinde kullanılmak üzere Tufanbeyli Kaymakamlığımıza bağışladım" dedi.

Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye başkanına desteği için teşekkür ederek, "Güzel ilçemiz Tufanbeyli'de Korona virüse karşı tüm kurumların işbirliği ile gerekli tüm önlemleri aldık. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü' ye yaptığı bağışlar için teşekkür ederim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Remzi Ergü, Tufanbeyli, Adana, Güncel
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