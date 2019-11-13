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Başkan Ergün Ağrı'da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağrı'da gerçekleşecek olan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katılmak üzere Ağrı'ya gitti.

13.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:42Başkan Ergün Ağrı'da
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 'da gerçekleşecek olan Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katılmak üzere Ağrı'ya gitti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından karşılanan Başkan Ergün, misafirperverliği nedeniyle Başkan Sayan'a teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katılmak üzere Ağrı'ya gitti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından karşılanan Başkan Ergün, Başkan Sayan ile Ahmed-i Hani Havalimanı VIP bölümünde bir araya gelen Başkan Ergün, samimi karşılama nedeniyle teşekkürlerini iletti. Kendisini yerel kıyafetlerle karşılayıp çiçek takdim eden minik kızla da yakından ilgilenen Başkan Ergün, minik kızla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hava limanındaki çay molasının ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekilere, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-i Hani Müzesi'ni gezdirdi. Ağrı'nın tarihi ve turistik anlamda Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığını aktaran Sayan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü illerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - MANİSA

Cengiz Ergün, Türkiye, Manisa, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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