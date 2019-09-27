Başkan Ergün Akhisar'da İtfaiye Birimi'nin açılışını yaptı

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi'ne gelen Başkan Ergün'ü Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı Orve itfaiye personelleri ve vatandaşlar karşıladı. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi'nin açılış törenine Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ramazan Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık maliyetle Akhisar OSB'sine hizmet verecek itfaiye birimi hem OSB içindeki hem de yakın çevredeki yangınlara ve olaylara müdahalede bulunacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği büyük

İtfaiye biriminin açılışında konuşan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Çınarlı, "Manisa'mıza ve Akhisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizim emeklerinin yanında en büyük emek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ündür. Akhisar'a ve çevresine yapacağı katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnek yaşıyoruz"

Açılış töreninde konuşan Başkan Ergün, kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğinin yaşandığını belirterek, "Manisa'mızın büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte yani 2014 yılı itibariyle 17 ilçemize ulaşmaya başladığımız hizmet alanımızda bugün çok sayıda proje ve hizmeti hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Bugün de kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden Akhisar Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi'nin açılış töreni için bir aradayız. Göreve geldiğim ilk günden beri kurumlar arası işbirliğine önem veriyor ve bu konuda oldukça hassas davranıyorum. Akhisar Organize Sanayi Bölgemizin değerli başkanı Ali Çınarlı böyle bir teklifle geldiğinde çok mutlu olduğumu kendisine de ifade etmiştim. Nihayetinde güzel bir protokolle bu önemli hizmeti işbirliğiyle hayata geçirdik. Ben huzurlarınızda kıymetli başkana, yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"İtfaiyede A'dan Z'ye yenileme yaptık"

Başkan Ergün, göreve gelmelerinin ardından itfaiyede büyük oranda yenileme yapılarak Manisalılara hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte il genelindeki tüm itfaiye hizmetlerinin de büyükşehir belediyesine geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve gelir gelmez itfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için de önemli planlamalar yaptık. Araçlarından ekipmanlarına, telsizinden personeline, itfaiye amirliklerinden müfrezelerine kadar A'dan Z'ye yenileme yaptık. Türkiye'de sayılı birkaç ilimizde bulunan 55 metre merdivenli araçları da itfaiyemize kazandırdık. Akhisar ilçemize de kazandırdığımız yeni itfaiye hizmet binalarıyla ilçe genelinde köyler dahil olmak üzere en ücra noktalara bile en hızlı şekilde müdahale etme kabiliyetini arttırdık. Zeytinliova, Başlamış, Dağdere ve Beyoba'daki müfrezelerimiz ile hizmet kalitemiz ve etkinliğimiz daha da arttı. Ayrıca mahallelerimize traktör arkası tankerler teslim ederek, ilk müdahale için vatandaşımıza da imkan sağlamış olduk" diye konuştuk.

"Akhisar OSB ile protokol imzaladık"

Başkan Ergün, Akhisar OSB ile yapılan protokolü hatırlatarak, protokol hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, "Akhisar OSB yönetimimizle imzaladığımız protokol doğrultusunda kazandırdığımız birimle ilgili de birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alan ve kapsam olarak gelişen ve genişleyen Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç haline gelen itfaiye birimi, bölgede bulunacağı hizmet kadar çevre mahallelere de hizmet verecek. Faaliyete başlayan bu birimimizde tefrişat ve araçlarla ilgili mali yük Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından karşılandı. Birimde çalışacak personel de Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlandı. Burada toplamda 3 müdahale aracı ve tam donanımlı 13 personel görev alacak. İtfaiye birimimiz hem organize sanayi bölgesinde hem de çevresinde yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı. Cenab-ı Allah kullandırmayı nasip etmesin. En büyük temennimiz bu. Ancak hayatın gerçekleri de kaçınılmaz. Sonuç itibariyle bizler bu önlemleri almakla mükellefiz. Yüce Allah, Akhisar'ımızı, Manisa'mızı ve ülkemizi her türlü kazadan, afetten korusun diyorum" dedi.

Belediye yatırımlarından bilgiler verdi

Başkan Ergün konuşmasının sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yürütülen asfalt çalışmalarından bahseden Başkan Ergün, "Geride bıraktığımız sürede ilçemiz genelinde 440 kilometre asfalt çalışması yaparak sorunlu yollara önemli bir neşter vurduk. Şu sıralar, asfalt sezonunu kapatmadan önce sathi kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Kömürcü-Hanpaşa yolu 7 kilometre; Hanpaşa-Aşağıkışla yolu 2 kilometre; Hacıosmanlar yolu 1 kilometre; Hanpaşa-Serkele yolu 6,5 kilometre; Akçaalan-Karayağcı-Eski Gördes yolu 4 kilometre; Yayakırıldık-Sarnıç-Göcek yolu 10,5 kilometre ve Beyoba-Kayalıoğlu yolu 11 kilometre olmak üzere 42 kilometrelik sathi kaplamayı mahallelerimize kazandırdık. Güle güle kullansın saydığım yolları kullanan hemşerilerim. Büyükşehir statüsüyle birlikte köyden mahalleye dönen bölgelerimiz başta olmak üzere yine ilçe genelinde yaklaşık 506 bin 259 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik.Akhisar'ımıza geride bıraktığımız 5 yılda yalnızca Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 102 milyon lira gibi bir yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün İtfaiye Haftası'nı kutladı

Başkan Ergün, içinde bulunulan haftanın İtfaiye Haftası olduğunu hatırlatarak, "Bugün konumuz itfaiye. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğiyle bu önemli hizmeti kazandırdık ve bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta da İtfaiye Haftası. Bugün, modern teçhizat ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışan İtfaiye Teşkilatımız, kutsal bir vazife ifa ediyor. Bu vesileyle, milletimizin can güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken, görev başında bulunanlara teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyor ve tüm İtfaiye Teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyorum.Bu duygularla Akhisar OSB itfaiye birimimizin hayata geçmesinde emeği olan başta OSB Başkanı Ali Çınarlı olmak üzere, değerli yönetimine, binanın yapımında emek veren işçi kardeşlerime, itfaiyemizin değerli Daire Başkanına ve personeline teşekkür ediyorum. Bu güzel işbirliğinin herkese örnek olmasını temenni ediyor, açılış törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Açılış kurdelesi kesildi

Yapılan konuşmaların ardından, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yaptığı katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Edilen duaların ardından Akhisar Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi'nin açılışı kesilen kurdele ile yapıldı. Açılışın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri itfaiye birimini gezerek incelemelerde bulundu.