Başkan Ergün Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meclis toplantısının ardından basın mensuplarının bütçe ve yerel seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi de meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantının sonunda basın mensupları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, bütçeyle ilgili alınan kararı sordu. Basın mensuplarının sorusuna yanıt veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hedeflenmiş olan 1,2 milyar liralık bütçemiz oy birliği ile kabul edildi. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi ki hedefler her zaman daha yukarısıdır. Ancak 2019 yılı içerisinde daha tedbirli, daha tasarruflu hedeflediğimiz bir bütçe noktasında hareket ettik ve bununla ilgili çalışma yaptık. Öncelikle devam eden projelerimiz gündemimizde. Bunları göz önünde bulundurduk. İnşallah 2019 yılının Manisa'ya hayırlara vesile olması temennisinde bulunuyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde 2015'te birinci, 2016'da ikinci 2017'de ikinci olmuş bir bütçe performansımız var. 2018'de de yine ilk üçün içerisinde yer alacaktır diye düşünüyorum. 2018 sonuçları da netleştikten sonra sizlerle paylaşma noktasında olacağız. 2019'da da hep beraber göreceğiz. Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda bu başarıyı sağladıysak 2019 bütçe gerçekleşmelerinde de bu başarıyı gerçekleştiririz diye düşünüyorum" dedi.

Hizmetlerimizi Vatandaşımız Takdir Edecek

2019 yılı Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek yerel seçimlere de değinen Başkan Ergün, "Bu ne sonuç getirir vatandaşımızın takdiri olacak. Partimizin aday göstermiş olması sebebiyle sahada vatandaşlarımıza yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya çalışacağız. Vatandaşımız da takdir edecek. Bizi tekrar bu makama layık görürlerse biz bugüne kadar yaptığımız hizmetleri inşallah bundan sonraki yıllarda da yapmaya çalışacağız. Bundan herkes emin olsun" diye konuştu.

Karar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın

MHP ve AK Parti ittifakıyla ortak adaylık konusunun gündemde olduğuna yönelik soruyu da yanıtlayan Başkan Ergün, "Bunun kararını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın görüşmeleri sonucunda belirlenecek. Bunun üzerine bizim söz söylememiz yanlış olur" dedi.