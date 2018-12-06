Başkan Ergün Çiçekle Karşılandı

Saruhanlı MHP İlçe Teşkilatı önünde kendisini karşılayan partililer, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, ilçe teşkilatının ardından çarşıda esnaf ve vatandaşlarla da selamlaştı.

İlçe ziyaretlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, perşembe gününü Saruhanlı ilçesine ayırdı. Program kapsamında ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Saruhanlı İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Başkan Ergün, parti binası önünde çiçeklerle karşılandı. Sıcak karşılama nedeniyle partililere ve Saruhanlılılara teşekkür eden Başkan Ergün, herkesle tek tek tokalaştı. Saruhanlı MHP İlçe Teşkilatı'nda istişarelerde bulunan Başkan Ergün, ziyaret sonunda parti teşkilatları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Çarşıda Esnaf ve Vatandaşlarla Selamlaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İlçe Teşkilatının ardından çarşı boyunca esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün ve beraberindekiler, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Hizmet Binası'nda görevli personellere iyi çalışmalar dileyen Başkan Ergün, Saruhanlı Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrencilere de derslerinde başarılar diledi. Başkan Ergün ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki ziyaretlerin ardından mahalle muhtarları ile bir toplantıda bir araya geldi.