Başkan Ergün Çiftçi Temsilcileriyle Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu. Başkan Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve yönetim kurulu üyelerine yaptı. Başkan Ergün'e bu ziyaretinde Cumhur İttifakı'nın Şehzadeler Belediye Başkan Adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti ve MHP meclis üyesi adayları eşlik etti.

Ova Yolları İçin Taleplerini İletti

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Büyükşehir Belediyesi tarafından ova yollarına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek, yeni dönemde de üreticilerin yüzünün gülmesi için yapılan çalışmaların devam etmesi dileğinde bulundu. Ova yollarına yeni dönemde de gerekli önemin verilmesi için çağrıda bulunan Başkan Altındağ, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için başkan adaylarına başarı dileklerini ileterek, seçimlerin Manisa ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, konuşmasında Şehzadeler Belediyesi olarak üreticilerin yanında olduklarını belirterek, gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

"Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanındayız"

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaretteki konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, üreticiler için çeşitli çalışmalar ve projeler ürettiklerini kaydetti. Ova yollarının bakımı ve onarımı konusunda çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Ergün, ilk 5 yıllık hizmet süresi kapsamında ova yollarında iyileştirmeler ve üreticilere yakıt konusunda gerekli desteğin sağlanması için meclis kararı aldıklarını hatırlattı. Erken uyarı ve don olayları karşısında üreticilerin bilgilendirilmesi açısından gerekli ekipman çalışmalarını yaptıklarına dikkati çeken Başkan Ergün, "Yol ağı kapsamında geride bıraktığımız seneler içinde 3 bin 500 kilometrelik bir yol ağını yapmak suretiyle vatandaşlarımıza daha iyi bir ulaşım hizmeti vermeye çalıştık" dedi. Başkan Ergün, yeni dönemde de üreticilere yönelik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Şehzadeler İlçesi Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı Ziyaret Edildi

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi MHP Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Ziraat Odası Ziyareti sonrasında Şehzadeler İlçesi Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ural Üncü ve yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Ergün, burada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, ziyaretlerinde oda başkanlarına birer porselen vazo hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler