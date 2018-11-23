Başkan Ergün'den Alaşehir İlçe Teşkilatına Ziyaret

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine atanan Ali Apan'a da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir'de hayata geçirdiği yatırımları yerinde incelemek ve tamamlanan projelerin açılışlarını yapmak üzere Alaşehir'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Alaşehir İlçe Teşkilatını da ziyaret etti. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy ile birlikte Alaşehir İlçe Teşkilatına giden Başkan Ergün, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ilçe başkanı Ali Apan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe Başkanı Ali Apan da bayrak değişiminin ardından göreve geldiklerini belirterek, Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, Ali Apan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerine başarılar diledi.