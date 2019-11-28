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Başkan Ergün'den Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

28.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:10Başkan Ergün'den Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne Ziyaret

Yürütülen çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk'ten bilgi alan Başkan Ergün, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ve daire başkanlığına bağlı personeller tarafından karşılanan Başkan Ergün, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Çevreci yatırımlara önem verdiklerini belirten Başkan Ergün, bu doğrultuda daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları dikkat çekti.

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Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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