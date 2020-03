Başkan Ergün'den Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Ergün'ün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle: "Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadının hayatının her devresinde bir emekçi olduğu, hele ki anne olduktan sonra bizlerin üzerinde verdiği emekleri göz önünde bulundurursak, her günü Kadınlar Günü ilan etsek, yine de onlara borcumuzu ödeyemeyeceğimiz bir gerçektir. Şahsım adına şunu rahatlıkla belirtmeliyim ki, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olduğunu savunuyorum. Bunu Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde kadınlarımıza da yer vererek fazlasıyla göstermeye, naçizane örnek olmaya çalışıyorum. İslam dünyasının ışığı son peygamber Hz. Muhammed'in "Cennet anaların ayakları altındadır." ve Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın." sözleri bizlere ışık olmak için yeter de, artar bile. Bu duygularla kadının erkekten, erkeğin kadından üstün olmadığı gerçeğini tam manasıyla idrak edeceğimiz, kötü haberler duymayacağımız mutlu ve huzurlu bir yaşam içinde geçirilen ülke hayaliyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."