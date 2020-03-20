Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Ergün'den Miraç Kandili Mesajı - Haberler

Başkan Ergün'den Miraç Kandili Mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

20.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:21
Başkan Ergün'den Miraç Kandili Mesajı

Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını temenni eden Başkan Ergün, vatan savunmasında şehit olan kahraman evlatlarımızı da rahmetle andı.

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bu gece, mübarek Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu kutlu gecede Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah katına çıkmış ve bu kutlu yolculuğundan müjdelerle dönmüştür. Namazın 5 vakit olarak düzenlenmesi ve şirk koşmayan herkesin cennetle müjdelendiği bu kutlu yolculuğun anlamlarını iyi idrak etmeli, Müslümanlığın öğretilerini iyi kavramamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kutlu gecede tövbe kapılarının ardına kadar açıldığını fırsat bilerek, küskünlüklere, dargınlıklara son vermeli, Müslümanların kardeş olduğu olgusundan ayrılmamalıyız. Bu duygularla mübarek Miraç Kandili'nin ülkemize milletimize, Manisa'mıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir salgınla mücadele ediyoruz. Kabe'de tavafı, camide Cuma'yı engelleyen bu virüs belasından bir an önce kurtulmamızı yüce Allah'tan diliyorum. Bu mübarek gün vesilesiyle yurdumuzun dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken, şehit düşen kahramanlarımızı da rahmetle anıyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran’da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Loading