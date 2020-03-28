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Başkan Ergün'den su faturalarına korona virüs önlemi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı tehdit eden COVİD-19 salgınına karşı sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerini toplum sağlığı için geçici olarak askıya aldıklarını kamuoyu ile paylaştı.

28.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:25
Başkan Ergün'den su faturalarına korona virüs önlemi

Başkan Ergün, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli ve önceliklidir" dedi.

Korona virüs tehdidinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren toplum sağlığını korumak için il genelinde birçok uygulamayı hayata geçirmek için çalışan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sayaç okuma ve fatura dağıtım işleri ile ilgili olarak da yeni bir düzenlemeye imza attı. Başkan Ergün'ün ilgili birimlerine verdiği talimatı sonrasında, Nisan ayı faturaları ile başlayacak olan yeni dönemde, İş yeri ve Ticarethane aboneliklerinde gerçekleşen son dönem faturasının yüzde 50'si, Mesken ve diğer tüm abone tiplerinde ise gerçekleşen son dönem faturasının yüzde 75'i oranında geçici faturalandırma yapılacak. Bu sayede adreslere basılı fatura bırakılmayacak. Fatura bilgilendirme işlemi SMS üzerinden gerçekleştirilecek olup, aboneler Manisa Su Mobil uygulaması ve online.manisasu.gov.tr adreslerinden fatura bilgilerine ulaşabilecek. İçinde bulunulan olağanüstü durum sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak olup, geçici olarak yapılan faturalandırmalar toplam miktardan mahsup edilecek.

Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Manisa olarak ellerinden gelen her uygulamayı hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz şartlar altında su faturaları ile temas etmesinin doğru olmayacağına karar verdik. Bu noktadan hareketle üst yönetimime gerekli çalışmaları yapmaları için talimat verdim. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vatandaşlarımıza basılı fatura göndermeyeceğiz. Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben buradan hemşerilerime bir kez daha sesleniyor ve mecbur kalmadıkça evde kal Manisa diyorum. Onların sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Manisa, Güncel

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