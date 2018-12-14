Başkan Ergün'e Diploma Sürprizi

Mezun olduğu Gazi İlkokulu öğrencilerinin diplomasını Başkan Ergün'e hediye eden okul öğrencileri, Başkan Ergün'e duygulu anlar yaşattı. Ergün, güzel hediyeleri için minik öğrencilere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde Gazi, 23 Nisan ve Halil Yurtseven İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından Gazi İlkokulu öğrencilerinin Başkan Ergün'e bir sürprizi vardı. Gazi İlkokulu 1/N sınıfı öğrencileri Haktan Karagöz ve Bertuğ Tatlı, okullarından mezun olan Başkan Ergün'ün diplomasının işli olduğu çerçeveyi Başkan Ergün'e hediye ettiler. Hediye karşısında duygusal anlar yaşayan Başkan Ergün, öğrenciler Bertuğ ve Haktan'a teşekkür ederek, ilkokul diplomasının bulunduğu hediyeyi teslim aldı. Başkan Ergün, güzel hediyeleri için Gazi İlkokulu yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilerine de ayrıca teşekkür etti.

Başkan Ergün'ün Eğitim Hayatı

22 Şubat 1960 yılında Manisa'da doğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilkokulu sırasıyla Murat Germen, Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında buradan mezun oldu.