Başkan Ergün'e Gördes'te Coşkulu Karşılama

04 Aralık 2018 Salı 15:16



04 Aralık 2018 Salı 15:16

İlçe ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes ilçesinde partililer, mahalle muhtarları ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Şehit Makbule Hanım Meydanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şehit Pilot Bahri Önser, Molla Fenari ve Atatürk Caddelerinde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes ilçesini ziyaret etti. Şehit Makbule Hanım Meydanında çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün'e Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy ve ilçe teşkilatı eşlik etti. Gördes ilçesi ziyaretine Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda başlayan Başkan Ergün'e mahalle muhtarları da yoğun ilgi gösterdi. Gördes'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ergün, ilçe merkezindeki esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.Başkan Ergün Şehit Pilot Bahri Önser, Molla Fenari ve Atatürk Caddelerinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Esnafların ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Gördes ilçemizdeki prestij caddelerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları ilçeyi adeta modern bir görünüme kavuşturuyor. Vatandaşımız hizmetin en iyisine layık" dedi. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinasyon Binasını da ziyaret ederek, personeller ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA