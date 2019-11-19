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Başkan Ergün, Emniyet Müdürü Uslusoy'u ağırladı

Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

19.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:52Başkan Ergün, Emniyet Müdürü Uslusoy'u ağırladı
Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Başkan Ergün, yakın zamanda Manisa'ya atanan Uslusoy'a başarı dileklerini ileterek, işbirliği içinde Manisa'ya güzel hizmetler sunacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iade-i ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u belediye girişinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya karşıladı. Gerçekleşen ziyarette işbirliğinin önemine değinen Emniyet Müdürü Uslusoy, Manisa'ya hizmet için bu makamlarda olduklarını kaydetti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün, işbirliği ile Manisa'ya güzel hizmetlerde bulunacaklarını belirterek, Müdür Uslusoy'a görevinde başarı dileklerini iletti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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