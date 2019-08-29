Başkan Ergün, Gürle Ana İçme Suyu İsale hattını inceledi

Doğal Kaynak Suyu Projesi Sona Yaklaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, tamamlandığında Manisa merkezin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gürle İçme Suyu Ana İsale Hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ergün, hattın devreye alındığında değerinin daha fazla anlaşılacağının altını çizerek, yapılan yatırımın Manisa merkezin önümüzdeki 50 senelik su ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Başkan Ergün ilk olarak Gürle Mahallesinde yer alan doğal kaynak suyunun olduğu noktaya gitti. Kaynak başında incelemelerde bulunan Başkan Ergün, burada Mahalle Muhtarı İsmail Garip ve mahalle sakinleri ile sohbet etti. Çevredeki mahalle muhtarlarının da yer aldığı görüşmede Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik ile Emre Özünü, İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma tamamlandığında, Manisa merkeze ulaşan suyun verimi 5 kat daha artırılacak.

Başkan Ergün, çelik boruların kaynağını da yaptı

Uncubozköy İçme Suyu Deposunun olduğu noktadaki çalışmaları da inceleyen Başkan Ergün, eline eldivenleri giydi ve koruyucu gözlüğünü de takmasının ardından imalatları devam eden çelik boruda kaynak yaptı.

30 milyonun üzerinde bir yatırım

Uncubozköy'deki içme suyu deposunun olduğu noktada çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, açıklamalarda bulundu. Ergün, "Üst yönetimimizle birlikte Gürle'de devam eden içme suyu ana isale hattı döşeme çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Bugüne kadar 10 kilometrenin üzerinde çelik borunun döşeme işlemi gerçekleştirildi. Manisa'ya 30 milyonun üzerinde bir yatırımla bu hizmeti kazandırıyoruz" dedi.

"Enerji giderlerinin düşürülmesinin gayreti ve çabası içerisindeyiz"

Sondajlarla gelen suyun artık döşenen isale hattı ile cazibeli bir şekilde içme suyu depolarına geleceğini ifade eden Başkan Ergün, "Manisa merkezde önümüzdeki yıllarda içme suyu noktasında yaşanabilecek olası sıkıntılara çözüm getirecek bir projeye hayat verdik. Gürle'den cazibeli bir şekilde gelecek olan doğal kaynak suyu Manisa merkezdeki 3 içme suyu deposuna aktarılacak. Elektrik giderleri de bu çalışma sayesinde azalacak. Çapaçarık ve Gürle'de aylık elektrik sarfiyatı 250-300 bin TL civarlarında. Enerji giderlerinin düşürülmesinin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu projeyi önümüzdeki 50 seneyi taşıyacak bir yatırım olarak değerlendirmemiz gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

"Manisa için çok önemli projelerden bir tanesi"

Şehrin içme suyunun daha iyi olması ve çok güzel bir kaynak suyunun daha verimli bir şekilde Manisa merkeze gelmesi için bu projeye hayat verdiklerini belirten Başkan Ergün, "Yaklaşık yüzde 80'e yakın imalatımız tamamlandı. Bayram öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yaptığımız görüşmede, ek kredinin sağlanması noktasında onayı aldık. Ben buradan Sayın Bakanımıza, MASKİ Genel Müdürlüğümüze, İller Bankası yetkililerine ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.Manisa için çok önemli projelerden bir tanesi. Hattımız devreye alındığında değeri daha fazla anlaşılacak. Manisa'mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.