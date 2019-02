Başkan Ergün, Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

Geride kalan hizmet döneminde Manisa'nın il genelinde yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında dernek başkanlarına bilgi veren Başkan Ergün, "Ayrım yapmadan her vatandaşımıza, her mahallemize ulaşmak için canla başla çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hemşeri dernekleri başkanlarını kahvaltıda ağırladı. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, MHP İl Başkanvekili Mehmet Ödevli, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Hemşeri Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Hacı Ali Özsoy, Manisalılar Platformu Dönem Başkanı Yunusemre Şahin ve hemşeri dernekleri başkanları katıldı.

Gece Gündüz Demeden Çalıştık

2014 yılında göreve seçilir seçilmez kendilerini hızla büyükşehir yapılanmasının içinde bulduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu yapılanma sürecinin sancılarını hemşerilerimize yansıtmamak için gece gündüz demeden çalışmalar yaptık. Neydi bu çalışmalar? MASKİ Genel Müdürlüğünün sıfırdan kurulması, bina ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi, büyükşehir ve MASKİ'de yönetim kademesi ve sahada çalışacak ekiplerin atamalarının yapılması, ilçelerimizde koordinasyon merkezlerinin kurulması, ilçe belediyeleriyle görev, yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi gibi daha birçok çalışma. Bunları Manisa ile birlikte büyükşehir olan 13 ilimizden çok çok önce tamamladık. İşimiz bununla da bitmiyordu. 2009-2014 döneminde 57 mahalleye hizmet götürürken, bütünşehir yasası ile Manisa'da 1088 mahalle ve 1 milyon 400 bin nüfus bizden hizmet bekliyordu" dedi.

"Bahane Üretmedik"

Bahane üretmeden Manisa'ya hizmet için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ergün, "Yaptığımız yatırımları, ortaya koyduğumuz yüzlerce proje ve hizmeti burada uzun uzadıya anlatmak niyetinde değilim. Ancak vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Bu dönemi büyükşehir yapılanmasına ayırdık, bizden hizmet beklemeyin gibi bir bahane üretmedik. Olabilecek en kısa sürede yapılanmamızı tamamlayarak hızla yapacağımız proje ve yatırımların planlamasına geçtik. Köy ve belde statüsünden büyükşehir yasası ile mahalle statüsü kazanan yerleşim yerlerimizle birlikte ilimiz genelinde önceliği altyapıya verdik. Gözle görünmez, oy getirmez demedik" ifadelerinde bulundu.

MASKİ'nin Yatırımlarını Anlattı

Altyapısı olmadan çalışma yapmak, günübirlik siyasetçilerin işidir anlayışıyla çalışarak il genelinde MASKİ tarafından yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan Başkan Ergün, "Çoğu atıl durumda olan 13 atık su arıtma tesisini öncelikle işler vaziyete getirdik. Bu tesislerin bakım onarımına ve işletilmesine şu ana kadar 42 milyon lira harcadık. Daha sonra Soma, Gördes, Turgutlu ve son olarak Manisa merkeze toplamda 168 milyonluk yatırımla yeni arıtma tesislerini kazandırdık. Alaşehir merkeze ve Alaşehir Kavaklıdere mahallesine toplamda 30 milyonluk bir yatırımla atık su arıtma tesislerinin yapımına başladık. Manisa'da büyük altyapı dönüşümünü başlattığımız 101 Mahalle Projemiz ile 17 ilçemizde 701 kilometre içme suyu ve 589 kilometre kanalizasyon hattını yeniledik. Mahallelerimiz sağlıklı altyapıya kavuşmasının ardından kilit parke döşenen mahallelerimiz şehir havası kazandı. Ayrıca, ihtiyaç duyulan 61 mahallemize fosseptik inşa edildi. Toplam yatırım bedeli 115 Milyon lirayı buldu bu saydıklarımın. Büyük altyapı dönüşümünün ikinci etabı olan 154 mahalle projesi kapsamında 17 ilçemizdeki 154 mahallemizde içme suyu, kanalizasyon, enerji temini, dere ıslah ve taşkın koruma projeleri tamamlandı. Soma, Kırkağaç, Gördes, Demirci 1. Etap, Akhisar, Alaşehir, Şehzadeler 1. Etap, Kula 1. Etap ve Sarıgöl ilçelerindeki 65 mahallede çalışmalar başlatılmış olup, 58 mahallede altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar kapsamında 480 kilometre içme suyu, 436 kilometre kanalizasyon hattı 1 milyon 250 bin metrekare kilit parke taş döşendi. 79 adet fosseptik imalatı yapıldı. Proje kapsamında Ahmetli, Demirci 2. Etap Gölmarmara, Köprübaşı, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Şehzadeler 2. Etap, Turgutlu, Kula 2. Etap ve Yunusemre ilçelerinde de kredi sağlanması durumunda 89 mahallede daha çalışmalara başlanacak. Şu ana kadar yapılan çalışmalara 187 milyon lira harcadık. Bununla birlikte eski belde olan Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli, Koldere ve Büyükbelen mahallesi, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere ve Yeşilyurt Mahallesi ile Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesinde alt yapı çalışmalarını hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Modern Dönüşüm

İl genelinde yeni nesil, modern ulaşım araçlarla dönüşüm yaptıklarını belirten Başkan Ergün, "İlimiz genelinde toplu ulaşımda dönüşüm çalışmaları için şehrin yol ağlarının adeta röntgeni diyebileceğimiz Ulaşım Ana Planlarını yaptık. Bu planları önce tamamlayan büyükşehir belediyeleri arasında ilk üçte yer aldık. Bu planlamaların ardından ilimiz genelinde yeni nesil, çevreci, kartlı ve kamera sistemli, engelli erişimine uygun modern araçları ulaşıma dahil ettik. Bin adet kooperatif aracının yeni araçlarla dönüşümünü sağladık" dedi.

Türkiye'nin En Büyük Elektrikli Otobüs Filosu

Özellikle servis saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığına son vermek için il merkezinde elektrikli otobüs projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, "Bununla ilgili yol boyamalarını, tercihli yol uygulama çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz hafta sonu iki ana arterde test sürüşleri başladı. Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs filosunu kurarak hem çevreci ulaşımı hayata geçiriyoruz, hem de trafik sıkışıklığını en aza indirmenin önemli bir adımını atmış oluyoruz" diye konuştu.

Asfalt ve Parke Taşı Atağı

Modern ulaşım, modern yollarla mümkün diyerek il genelinde muazzam bir asfalt ve parke taşı döşemesi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ergün, "Geride bıraktığımız hizmet süremizde ilimiz genelinde sorumluluk alanımızda bulunan yollarda muazzam bir asfalt ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. 5 yılda 360 milyon lira gibi bir yatırımla 3 bin 600 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması yaptık. Bunun yanında 220 milyon liraya ulaşan bir yatırımla 6 milyon 600 bin metrekare parke taşı ve 804 bin metre bordür döşemesi gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Ergün, Müjdesini Verdi

İl genelinde trafik açısından sorun teşkil eden, sıkışıklığa neden olan ve trafik kazalarıyla Manisalıların canını yakan bölgeler için kavşak projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, "18 milyon 620 bin lira bedelle Manisa trafiğine neşter olan Öğretmenevi bölgesinde Devlet Bahçeli Kavşağı'nı 29 Ocak 2018'de hizmete açtık. Turgutlu ilçemizde de 82 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı projesinde artık sona geldik. Salihli ilçemizde Bülent Ecevit Kavşağı'nı 63 milyon ve Alaşehir ilçemizde Süleyman Demirel Kavşağı'nı 35 milyon lira bedelle hayata geçirdik. Bu iki önemli kavşak projesi de inşallah yakın zamanda tamamlanarak ilçelerimize kazandırılacak ve trafik açısından bu saydığım yerler de rahat bir nefes alacak. Mart ayı başında nasipse Turgutlu Alparslan Türkeş Kavşağının yan yolları ile Salihli Bülent Ecevit Kavşağının ilk etabını trafiğe açacağız. Buradan bunun müjdesini de vermiş olayım" diye konuştu.

40 Yıllık Çöp Sorunu Son Buldu

Manisa'da 40 yıllık çöp sorununu Türkiye'nin kamu kaynağıyla yapılmış en büyük yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ile sonlandırdıklarına dikkat çeken Başkan Ergün, "112 milyon liralık kaynakla hayata geçirdiğimiz bu yatırımla 17 ilçemizin çöp sorununu çözmekle kalmadık. Bu tesiste 2,4 kilovat saat elektrik üreterek ortalama 8600 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek altyapımız var. Bu rakam ileriki dönemlerde daha da artacak. Bu sayede tesis ülkemiz ekonomisine de katkı sağlayacak. 17 ilçede bulunan toplam 74 vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi için çalışmalarımız halen sürüyor. Evsel katı atıkların toplanıp Uzunburundaki tesise taşınması için katı atık transfer istasyonu yapım çalışmalarımız da devam ediyor. Demirci, Saruhanlı, Ahmetli ve Turgutlu'da bunların yapımını tamamladık" dedi.

Yeni Yaşam Alanları Kazandırdık

Manisa'da yeni yaşam alanları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ergün, "Merkezde atıl durumda olan eski Sümerbank arazisini Sümerpark adı altında Şehzadeler Belediyemiz ile birlikte projelendirdik. Turgutlu Irlamaz Vadisi ve Salihli Gümüşçayı projelerini de hayata geçirdik. Manisa Prime AVM-Otel ve İş ofisleri inşaatımız devam ediyor. Bu projelerimizi ve hizmetlerimizi hayata geçirirken sosyal projeleri, çocuklarımızı, gençlerimizi de unutmadık. Spor tesislerimiz Mümin Özkasap, Tarık Almış, Necmi Temizel, Halil Onultmak, yapımında sona geldiğimiz Fikri Bayrıl ve Tevfik Lav, Turgutlu Nurgül Fidan, Salihli Atatürk Spor salonlarında 4 bin gencimiz ve çocuğumuza spor yapma imkanı sağladık. 17 ilçemize yayılan Gıda bankalarımızdan dar gelirli ve muhtaç 7 bin 526 vatandaşımız rencide edilmeden kartlarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor. MABEM'ler de, başarı yüzdesi 98,25 seviyesine ulaştı. 8 bin 464 gencimiz bu kurumumuzda eğitim alıyor. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde 4 bin 66 çocuğumuz 13 branş da okul öncesi eğitim alıyor. Amatör spor kulüplerimize bu güne kadar 10 milyon lira ayni ve nakdi yardımda bulunduk, bu desteklerimize devam edeceğiz. Spor ve sosyal içerikli çalışmalarımızla da hemşerilerimizin hep yanında olduk" diye konuştu.

Şehirleşme Adına Büyük Bir Atmış Olacak

Yeni dönemde Manisa'nın en önemli sorunlarının başında gelen imar ve otopark sorununu çözmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Ergün, "Allah nasip eder, sizler de teveccüh gösterirseniz, yeni dönemde Manisa'mızın en önemli sorunlarının başında gelen imar ve otopark sorununu çözmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.İmar noktasında ilçe belediyelerimizle büyükşehir belediyemizin teknik ekipleri ortak çalışma içerisinde. Hemen hemen tüm kurumların görüşü alındı. Sadece Çevre Şehircilik ve Tarım bakanlığının onayını bekliyoruz. Önümüzdeki dönem Manisa, yeni imar planlarıyla şehirleşme adına inşallah büyük bir adım atmış olacak. Otopark noktasında da, Türkiye'nin en büyük 560 araç kapasiteli tam otomatik otoparkını Manisa'ya kazandırmıştık. Cumhuriyet Meydanı yeraltı otoparkı, Bülent Koşmaz Parkı yeraltı Otoparkı, Ertuğrul Dayıoğlu, Yarhasanlar ve Karaköy otoparklarının yenilemelerini de yaparak kullanıma açtık. Manisa'daki otopark sorununu çözecek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Hemşeri Dernekleri Festivali'ni Hayata Geçirdik

Manisa'da hemşerilik bilincini oluşturmak, Manisalılık farkındalığını ortaya koymak amacıyla geçtiğimiz dönem önemli bir çalışmaya imza atarak Hemşeri Dernekleri Festivali'ni Manisa'da hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Ergün, "'Manisa'dayız Manisalıyız' sloganıyla güzel bir birlik, beraberlik ve kardeşlik içerikli festivali belki de Türkiye'de ilk yapan belediye olduk. Mensubiyet ve aidiyet duygusuyla bugün çalışmalarını başarıyla sürdüren Hemşeri Derneklerine önayak olduk. Oda ve Dernekler Hizmet Binası projesiyle bu güzide derneklerin bir çatı altında olmasına güzel bir imkan sağladık" şeklinde konuştu.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Ayrım yapmadan her vatandaşa, her mahalleye ulaşmak için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, "Elbette geciktiğimiz zamanlar olmuştur. İnsanız, eksiğimiz de olmuştur. Ancak şundan emin olmanızı istiyorum: Manisa Büyükşehir Belediyesi ayrım yapmadan her vatandaşımıza, her mahallemize ulaşmak için canla başla çalıştı ve çalışmaya devam edecek. Bizler günü birlik siyasi çekişmelerin, günü kurtaran popülist çalışmaların değil; Manisa'nın ve Manisalının gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Şikayet eden değil, çözüm üreten; laf değil icraat yapan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Ancak Manisa'mızın 17 ilçesinin sorunlarını büyükşehir yapılanma sürecini yani 1,5 yılı çıktıktan sonra, kalan 3,5 yıl gibi bir sürede toptan halletmemiz mümkün değil. Bunların hepsi plan, program ve bütçe işi. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz dün olduğu gibi bundan sonrada bütün vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bir Allah razı olsun sözü bizlerin yorgunluğunu almaya, çalışma şevkimizi arttırmaya yeter de artar diyoruz" dedi.

"Canla başla çalışıyoruz"

Yeni dönemde vatandaşlar teveccüh gösterir, bizlere 5 yıl daha hizmet etme yetkisi verirlerse, sosyal içerikli projelere biraz daha ağırlık vereceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kurulan Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı sıfatıyla da bugün huzurunuzdayım. Büyükşehirde ve 17 ilçemizde özünde milli şuur ve beka bulunan bu güzide ittifakı en güzel sonuca ulaştırmak için canla başla çalışıyoruz. Sözlerimi noktalarken, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir kez daha katılımlarınız dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, inşallah 5 yıl daha birlikte olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Soruları Yanıtladı

Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından hemşeri dernekleri başkanlarının merak ettiği sorulara yanıt verdi. Soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Ergün, daha sonra dernek başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

