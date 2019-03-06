Başkan Ergün ile Genç İş İnsanları Arasında Samimi Sohbet

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Genç İşadamları Derneğine yaptığı ziyarette genç iş insanlarına altın öğütlerde bulunarak, "Hayatımda tek bildiğim bir gerçek var, çalışmak. Hepiniz birer belediye başkan adayı, yöneticisiniz. Düşünün, odaklanın ve çok çalışarak başarıya gidin" dedi.31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında, Manisa Genç İşadamları Derneği ve Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkan Vekili Gökhan Hilmi Gülsoy, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, meclis üyeleri ile MHP il yönetimi eşlik etti. İlk olarak Manisa Genç İşadamları Derneğini ziyaret eden Başkan Ergün, dernek Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri ve dernek öğrenci temsilciliği üyeleri tarafından karşılandı. Dernek Başkanı Halil Ağırbaşlı, Başkan Ergün'e "Manisa Genç İşadamları Derneğinin kurucularındansınız. Sizleri takdir ediyoruz. Bugün burada olmanızdan dolayı da büyük memnuniyet içerisindeyiz" dedi.Kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Ergün, "10 yılı geride bıraktık. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla tekrar aday olarak şahsımız gösterildi. Vatandaşlarımıza hizmetleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir kere daha tevecühhlerini gösterirlerse yine bu göreve geleceğiz. Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece hizmet için çalışmaya devam edeceğiz. Güzel projeleri kazandırmak amacındayım. Manisa için güzel projeler olacak" dedi.Başkan Ergün'e Manisa Genç İşadamları Derneği Öğrenci Temsilciliği üyeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı hizmetler ve bundan sonraki süreçte kazandırılacak projeleri ile ilgili soru yöneltildi. Başkan Ergün öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirirken, gençlere bir öğüdü de oldu. Ergün, "Hayatımda tek bildiğim bir gerçek var. Çalışmak. Çalışacağız, başaracağız, hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi seviyeye getirmek için mücadele edeceğiz. Siz gençlerin bunu başaracak potansiyeli var. Hepiniz birer belediye başkan adayı, yöneticisiniz. Düşünün, odaklanın ve çok çalışarak başarıya gidin" diye konuştu.Öğrenciler hazırladıkları projeleri Başkan Ergün'e anlattılar. Başkan Ergün buradaki ziyaretini sonlandırırken, dernek üyeleri ve öğrenci temsilciliği ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Memur-Sen'i ziyaret ettiBaşkan Cengiz Ergün, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini de ziyaret etti. Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün, samimi bir sohbet havasında Manisa'nın geleceği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Manisa'ya hizmet etmekten dolayı onurlu ve gururlu olduğunu belirten Başkan Ergün, "İnşallah vatandaşlarımız teveccühlerini gösterirlerse bir 5 yıl daha yine bu göreve geleceğiz. Manisa için en iyi hizmetleri kazandırmak amacıyla hareket ettik. Manisa'ya güzel projeler kazandırmak için çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.Başkan Ergün buradaki ziyaretini hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı. - MANİSA