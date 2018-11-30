Başkan Ergün ile Şadiye Nine'nin İç Isıtan Buluşması

Yürekleri ısıtan ve mutluluk dolu fotoğraflar veren buluşmada Şadiye Nine'nin mutluluğu görülmeye değerdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi hizmet aracının üzerinde bulunan fotoğrafına dokunuşuyla sosyal medyada herkesin büyük beğenisini kazanan Şadiye Şahin adlı vatandaşı Soma ilçesine bağlı Sevişler Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Cengiz Ergün'ü karşısında görmesiyle birlikte sevinçle boynuna sarılan Şadiye Nine, Başkan Ergün'ü evinde görmekten duyduğu mutluluğu gizlemedi. Başkan Ergün'ü çok sevdiğini dile getiren Şadiye Şahin, "Seni çok seviyorum, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Beni ziyarete geldiğin için çok mutluyum" diyerek duygularını ifade etti. Oldukça sıcak ve samimi bir şekilde gerçekleşen ve fotoğraf karelerine de mutluluk pozları olarak yansıyan ziyaret, yürekleri ısıttı.

Şadiye Teyze Çok Mutlu Oldu

Soma ilçesinin Sevişler Mahallesi'nde ikamet eden Şadiye Şahin teyzenin elini öpüp hayır duasını alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Şadiye annemin sosyal doku ekibimizin ziyareti esnasında hizmet aracımız üstündeki fotoğrafımızı sevmesi beni çok duygulandırdı. Şadiye annemizi evinde ziyaret ettim, kendisinin ellerinden öptük, hayır dualarını aldık. Benim için en önemli şey hemşerilerimizden duyacağımız Allah razı olsun cümlesidir. Sizlerin sevgisini hizmetlerimizle kazanmak bizlere onur ve gurur yaşatıyor" dedi. Ziyaret, çay sohbeti ile devam ederken, Başkan Ergün yine Şadiye Nine'nin ellerinden öperek ve sarılarak ziyaretini noktaladı.