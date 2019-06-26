26.06.2019 16:40
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Başkan Ergün İşyurtları Kurum Başkanını Ağırladı

Başkan Ergün İşyurtları Kurum Başkanını Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan'ı makamında ağırladı.

Atan, kurum tarafından Manisa 'da düzenlenen ürün ve el sanatları fuarına desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 'ü MASKİ Genel Müdürlüğünde ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Kurum tarafından Manisa'da düzenlenen ürün ve el sanatları fuarına desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür eden Daire Başkanı Murat Atan, "İşyurtları tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirmek ve hükümlü ve tutuklu tarafından 180'den fazla iş kolunda yürütülen eğitimler sırasında ortaya çıkan; gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünü sergilemek ve satışını yapmak üzere düzenlediğimiz fuarı, Şehzadeler Şehri Manisa'da açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Faydalı bir fuar"

Ziyaretleri nedeniyle Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'ye teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, düzenlenen fuarın oldukça faydalı olduğunu gördüklerini belirterek, organizasyon nedeniyle Atan başta olmak üzere, kurum çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaret, hediyeleşme ile son buldu.

Kaynak: Bültenler
Cengiz Ergün , Manisa , Güncel

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