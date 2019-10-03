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Başkan Ergün, Keresteci'yi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci'yi ağırladı.

03.10.2019 16:35Başkan Ergün, Keresteci'yi ağırladı

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün'ün MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında gerçekleşen ziyarette Keresteci, Türk Kızılayı'nın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kurban Bayramı'nda kuruma verdikleri destek ve katkıdan dolayı teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Keresteci'ye teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Türk Kızılayı'nın önemine dikkat çekti, desteklerinin devam edeceğini belirtti.


Kurban Bayramı, Türk Kızılayı, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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