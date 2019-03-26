Başkan Ergün Kula'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, seçim çalışmalarını Kula'da sürdürdü.

Başkan Ergün Kula Değerli Dinlenme Tesisleri'nde karşılandı.

Başkan Ergün'e Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, MHP İl Başkan Vekili Recep Özkan, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kâmil Aytan, meclis üyesi adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Başkan Ergün, Hüseyin Tosun ile birlikte, ilk olarak Küçük Sanayi Sitesine gitti. Esnafa hayırlı işler dileyen Cumhur ittifakı adayları, daha sonra ilçe merkezinde vatandaşları selamladı esnafa hayırlı işler diledi.

Başkan adayları, ilçe belediyesini ziyaret ederek, kısa bir mola verdi. Başkan Ergün, belediye personeli tarafından çiçekle karşılandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un makamında Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür belgesi takdim eden Başkan Ergün, geride kalan 5 yılda özveriyle hizmet eden meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler