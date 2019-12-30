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Başkan Ergün Manisalıların Yeni Yılını Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yayınladığı mesajla Manisalıların ve ülkemizin yeni yılını kutladı.

30.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:50 Başkan Ergün Manisalıların Yeni Yılını Kutladı

2020 yılına sayılı saatler kala kutlama mesajı yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi:

"Her yeni yıl; başarının ve umudun egemen olduğu, iyimserlik hissiyatımızın canlandığı, kardeşlik, dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha iyi yaşam koşullarına ulaşma yolunda yeni isteklerin beklendiği bir yıldır. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vadediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı şehirde yaşayan insanlar olarak, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Bu duygularla 2020 yılının başta Manisalı hemşerilerim olmak üzere, milletimiz için mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mutlu yıllar Manisa."


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Kaynak: Bültenler

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