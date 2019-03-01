Başkan Ergün, Milletvekili Baybatur'u Ağırladı

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AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'u konuk etti. Ziyarette AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve AK Parti il yönetimi de hazır bulundu."Millet ittifakının başarılı olmaması için gayret edeceğiz"AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ziyaretinde adaylık konusunda Başkan Ergün'e hayırlı olsun dileklerin iletirken, "Seçimlerle ilgili çalışma daha önce verilmişti. Bizler de TBMM'deki çalışmalar sona erdikten sonra yeni meclis başkanımızı seçtikten sonra hızlı bir şekilde il başkanımızla birlikte sahaya inip teşkilatlarımızla çalışmaya başladık. Saruhanlı, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, dün de Şehzadeler'de beraberdik. Bugün de sizleri ziyaret ederek, hayırlı olsun demek, tebrik etmek ve önümüzdeki süreçte daha yakın işbirliği, ilçelerimizle, Manisa'yla, hükümet olarak, milletvekili olarak destek vermek ve çalışmak muradında olduğumuzu ifade etmek hem de bundan sonraki süreçte sizlere başarılar dilemek istiyoruz. İki liderin vermiş olduğu karar ile Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde devam ediyor. Referandumda, genel seçimlerde de bu zaten gösterilmişti. Şimdi de inşallah yerel seçimlere yönelik alınan kararla birlikte başta Büyükşehir Belediyesi olmakla birlikte ve 17 ilçenin tamamında Cumhur İttifakı'nın muzaffer olması, galip gelmesi ve iki liderin de ifade ettiği gibi Millet İttifakı, Zillet İttifakı'nın, Manisa'da ve tüm Türkiye'de başarılı olmaması için gayret edeceğiz. Kendi başarılarımızı ortaya koyacağız, hep beraber vizyonumuz, geçmişte yapılanlar ile gelecekte yapılanlar konusunda güçlü bir irade ile Manisalı hemşehrilerimize bu ittifakın faydalarını anlatacağız. Manisa'mıza getirecek oldukları faydaları inşallah bundan sonraki süreçte de siz ve seçilen belediye başkanlarımızla beraber, milletvekilleri olarak hep beraber Manisa'nın hayrına olan işlerde güçlü bir şekilde hizmet etme noktasında olacağız. Umuyorum ki bundan sonraki süreç yeni 5 yılık sürecin daha başka, farklı olacağını daha da çok hizmetleri bugüne kadar nasıl yapıldıysa daha da arttırarak Manisalı hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etme noktasındayız. Neticeyle biliyoruz ki bu makamlar sizlerin, bizlerin, hepimizin makamları bir gün sona erecek. Sona erdikten sonra da Manisalı hemşehrilerimiz 'Allah razı olsun güzel hizmetler yaptılar, bu memlekete' dedirtebilirsek, bizim için en büyük mutluluğun bu olacağını düşünüyoruz. Bu vesile ile tekrar sizleri tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Bizlerde il başkanımızla, teşkilatlarımızla beraber milletvekillerimizle birlikte Manisa noktasında sizlerle beraber çalışmak, sizlerle birlikte hizmet etmek noktasında samimi gayretlerimiz olacağını ilan etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın inşallah" dedi."Bu güzel ittifak 31 Mart akşamı en güzel şekilde taçlandırılacaktır"Yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu süre içinde 2009-2014 ilk defa kurulan bir büyükşehir oluşumundan sonra 3'üncü defa Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmiş olmam benim için ayrı bir onur, şeref. Bugüne kadar Manisa'da en güzel hizmetleri halkımıza yapmaya çalıştık. Bundan sonra da 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı duyması lazım. Bizler de geride kalan 30 günlük süre içinde en güzel şekilde vatandaşlarımıza, Manisalılara aktarmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Bu kurulan görev birlikteliği bu güzel ittifak inşallah 31 Mart akşamı en güzel şekilde taçlandırılacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Vatandaşlarımız teveccühlerini bir kez daha bizlere gösterirlerse inşallah hep beraber iktidar gücünü eline almış meclis yapısıyla Manisa'ya çok daha üzerine koyarak hizmetlerimizi yaparız kanaatini taşıyorum. Allah bu güzel birlikteliği bozmasın, Allah utandırmasın. Tabi ki biz üzerimize düşeni bu 30 günlük sürede yapalım, gerisini vatandaşımız takdir eder. Ümit ediyorum ki çok daha iyi olacak kanaatini taşıyorum. Sizlerin de bunu böyle bilmesini istiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.Ziyarette Başkan Cengiz Ergün, MKYK Üyesi Murat Baybatur'a hediye takdiminde bulundu. - MANİSA